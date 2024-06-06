ВСУ истощают врага на всей протяженности фронта: произошло 85 боевых столкновений – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ. Наиболее горячими за минувшие сутки стали Покровское и Купянское направления. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 23:30 среды, 5 июня.

Всего за сутки произошло 85 боевых столкновений с российскими захватчиками. Наши воины истощают врага по всей протяженности линии боевого столкновения и в тылу, отмечают в командовании ВСУ.

С начала суток противник нанес по территории Украины один ракетный удар и 37 авиаударов, применил 499 дронов-камикадзе и совершил 2742 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

В свою очередь, Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 12 районов сосредоточения живой силы оккупантов, район сосредоточения ВВТ, два пункта управления БПЛА и радиолокационную станцию.

На Харьковском направлении произошло 5 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отражены три атаки в районах села Липцы и города Волчанск. В последнем продолжаются боевые действия в двух локациях. Потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении противник 12 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Стельмаховка, Чернещина и Дружелюбовка. 11 атак отбиты. Потери позиций не допущены; В настоящее время продолжается бой в районе Дружелюбовки.

На Лиманском направлении обстановка существенных изменений не претерпела - все попытки противника продвинуться вперед в районах Невского и в Серебрянском лесу не имели успеха.

На Северском направлении противник провел шесть атак у Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки. Пять – отражены, а одна, возле Раздолевки, еще продолжается. Потери наших позиций не допущены.

На Краматорском направлении с начала суток агрессор 11 раз пытался выбить подразделения сил обороны с позиций в районах Калиновки, Нового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. Восемь атак отбиты. Еще три боестолкновения продолжаются у Калиновки и Ивановского. Ситуация под контролем сил обороны.

На Торецком направлении враг провел две безуспешные атаки в сторону Белой Горы.

На Покровском направлении в течение суток российские кафиры продолжили попытки вклиниться в нашу оборону - отбито 15 атак, еще восемь - продолжается. В общем, на направлении произошло 23 боевых столкновения. Наибольшую активность сегодня враг проявлял у села Сокол. Наши защитники принимают активные меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения оккупантов вглубь территории Украины.

На Приднепровском направлении три атаки противника в районе Крынок потерпели неудачу. Потери позиций не допущены.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела, добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 5 июня, после поездки в районы активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях, заявил: при всей сложности ситуации на фронте Украина имеет шансы изменить ее в свою пользу.

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