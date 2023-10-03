ВСУ ликвидировали еще 360 оккупантов и уничтожили 40 артсистем врага

Бойцы Сил обороны Украины в течение 2 октября ликвидировали 360 военных и наемников российской оккупационной армии. Также врага лишили еще 111 единиц различной техники и вооружения.

В частности, на фронте защитники отминусовали ряд артсистем, бронемашин, а в небе – беспилотников. Обновленные данные о потерях ВС РФ на 587-й день полномасштабной войны обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

На сегодня известно, что с начала российского вооруженного вторжения украинские воины "демилитаризовали" уже около 279 440 солдат, офицеров и даже генералов путинского войска.

На сегодня известно, что с начала российского вооруженного вторжения украинские воины "демилитаризовали" уже около 279 440 солдат, офицеров и даже генералов путинского войска.

Из техники накануне бойцы ВСУ больше всего сожгли артиллерийских систем – 40 штук (всего 6565), а еще 15 танков (4732), восемь боевых бронированных машин (9008).

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В небе защитники сбили 20 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 5080), превратили в металлолом 23 единицы автомобильной техники и автоцистерн (8932), пять – спецтехники (943).

Количество остальной части уничтоженной вражеской техники и вооружения осталось таким же, как и по состоянию на 2 октября.

"ВНИМАНИЕ! В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных за прошлый период, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь врага ", – объяснили в Генштабе некоторую задержку в обновлении цифр.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе (25 сентября – 1 октября) ВСУ установили рекорды по уничтожению артиллерийских систем и БПЛА врага. Показатели в этих категориях более чем в два раза превышают среднестатистические.

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