ВСУ установили рекорд по уничтожению артсистем оккупантов и БПЛА за неделю: озвучены цифры
Силы обороны Украины в течение прошлой недели (25 сентября – 1 октября) установили рекорды по уничтожению артиллерийских систем и БПЛА российских захватчиков. Показатели в этих категориях больше чем в два раза превышают среднестатистические.
Соответствующие выводы можно сделать из статистики, которую каждый день публикует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Ведомство подсчитывает, сколько живой силы и техники потеряла РФ за минувшие сутки и за весь период полномасштабной войны.
За прошлую неделю защитники нашей страны ликвидировали 2810 оккупантов.
Потери страны-агрессора в технике за неделю (в скобках – среднее значение):
• танки: 50 (56);
• ББМ: 73 (107);
• артсистемы: 265 (78);
• РСЗО: 10 (10);
• средства ПВО: 7 (6);
• самолеты: 1 (4);
• вертолеты: 0 (4);
• БПЛА: 166 (60);
• ракеты: 11 (18);
• автотехника: 163 (106);
• спецтехника: 20 (11).
Telegram-канал "Шрайк Ньюс" опубликовал инфографику, которая показывает количество "отминусованных" артиллерийских орудий и беспилотников противника:
Какие потери понесла оккупационная армия 1 октября, можно почитать в официальной сводке ГШ ВСУ по ссылке.
Как писал OBOZREVATEL:
– Издание CNN считает, что украинские военнослужащие применяют против российских оккупационных войск комбинированные удары, позволяющие "морить голодом и растягивать оборону" противника.
– Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинцы с поддержкой стран-союзников могут победить российских оккупантов. "Эту войну можно выиграть", – заявил он.
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