ВСУ установили рекорд по уничтожению артсистем оккупантов и БПЛА за неделю: озвучены цифры

Силы обороны Украины в течение прошлой недели (25 сентября – 1 октября) установили рекорды по уничтожению артиллерийских систем и БПЛА российских захватчиков. Показатели в этих категориях больше чем в два раза превышают среднестатистические.

Соответствующие выводы можно сделать из статистики, которую каждый день публикует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Ведомство подсчитывает, сколько живой силы и техники потеряла РФ за минувшие сутки и за весь период полномасштабной войны.

За прошлую неделю защитники нашей страны ликвидировали 2810 оккупантов.

Потери страны-агрессора в технике за неделю (в скобках – среднее значение):

• танки: 50 (56);

• ББМ: 73 (107);

• артсистемы: 265 (78);

• РСЗО: 10 (10);

• средства ПВО: 7 (6);

• самолеты: 1 (4);

• вертолеты: 0 (4);

• БПЛА: 166 (60);

• ракеты: 11 (18);

• автотехника: 163 (106);

• спецтехника: 20 (11).

Telegram-канал "Шрайк Ньюс" опубликовал инфографику, которая показывает количество "отминусованных" артиллерийских орудий и беспилотников противника:

Видео дня

Какие потери понесла оккупационная армия 1 октября, можно почитать в официальной сводке ГШ ВСУ по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Издание CNN считает, что украинские военнослужащие применяют против российских оккупационных войск комбинированные удары, позволяющие "морить голодом и растягивать оборону" противника.

– Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинцы с поддержкой стран-союзников могут победить российских оккупантов. "Эту войну можно выиграть", – заявил он.

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