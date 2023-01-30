ВСУ ликвидировали еще 490 врагов с четырьмя танками: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Захватническая армия России, которая вторглась в Украину 341 день назад, на сегодня лишилась уже больше 3,2 тыс. танков и 577 самолетов с вертолетами. Но больше всего враг потерпел поражение в живой силе – ликвидировано 126 650 военнослужащих ВС РФ.

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Накануне ряды "двухсотых" в оккупационном войске пополнились на 490 солдат и офицеров. Обновленные данные обнародовал в Facebook Генштаб ВСУ.

Кроме личного состава путинской армии, за сутки защитники сожгли четыре российских танка (всего 3201) и четыре единицы автомобильной техники и автоцистерн (5041).

Также были уничтожены три боевых бронированных машины (в общем 6369) и одна артиллерийская система (2196) врага.

Список остальной обезвреженной техники оккупантов не понес изменений. Хотя данные все еще уточняются, речь идет о минус:

– 1947 БПЛА оперативно-тактического уровня;

‒ 796 крылатых ракет;

– 453 РСЗО;

– 293 самолета;

– 284 вертолета;

‒ 221 средство ПВО;

‒ 199 единиц спецтехники;

– 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие уничтожили очередной танк ВС РФ на Запорожском направлении. Благодаря успешной отработке воины ВСУ сорвали подготовку врага к ведению наступления.

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