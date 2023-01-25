ВСУ ликвидировали за сутки 910 оккупантов и уничтожили 9 танков: данные Генштаба

Потери войск РФ в войне против Украины достигли 123 тыс. 80 захватчиков. Из них 910 ликвидированы за минувшие сутки.

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Также украинские защитники уничтожили 9 танков, 23 боевые бронемашины и 6 артиллерийских систем врага. Такие данные обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 25 января.

Обновленная картина потерь России с начала масштабного вторжения выглядит так:

– 123080 (+910) ликвидированных лиц личного состава,

– 3161 (+9) танк,

– 6307 (+23) боевых бронированных машин,

– 2154 (+6) артиллерийских систем,

– 450 (+2) РСЗО,

– 290 (+1) самолетов,

– 1902 (+5) БПЛА оперативно-тактического уровня,

– 4967 (+23) единиц автомобильной техники и автоцистерн,

– 749 (+0) крылатых ракет,

– 18 (+0) кораблей/катеров,

– 220 (+0) средств ПВО,

– 281 (+0) вертолет,

– 194 (+0) единицы специальной техники.

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, войска РФ продолжают наступать в Украине на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В то же время они несут серьезные потери.