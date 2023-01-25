ВСУ ликвидировали за сутки 910 оккупантов и уничтожили 9 танков: данные Генштаба
Потери войск РФ в войне против Украины достигли 123 тыс. 80 захватчиков. Из них 910 ликвидированы за минувшие сутки.
Также украинские защитники уничтожили 9 танков, 23 боевые бронемашины и 6 артиллерийских систем врага. Такие данные обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 25 января.
Обновленная картина потерь России с начала масштабного вторжения выглядит так:
– 123080 (+910) ликвидированных лиц личного состава,
– 3161 (+9) танк,
– 6307 (+23) боевых бронированных машин,
– 2154 (+6) артиллерийских систем,
– 450 (+2) РСЗО,
– 290 (+1) самолетов,
– 1902 (+5) БПЛА оперативно-тактического уровня,
– 4967 (+23) единиц автомобильной техники и автоцистерн,
– 749 (+0) крылатых ракет,
– 18 (+0) кораблей/катеров,
– 220 (+0) средств ПВО,
– 281 (+0) вертолет,
– 194 (+0) единицы специальной техники.
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, войска РФ продолжают наступать в Украине на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В то же время они несут серьезные потери.
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