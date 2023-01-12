ВСУ ликвидировали за сутки 430 оккупантов и сбили российский ''Аллигатор'': данные Генштаба

Защитники Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали 430 российских оккупантов. Также воины сожгли вертолет и беспилотники, которыми враг атаковал населенные пункты или пытался вести воздушную разведку.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Военные отмечают, что данные о вражеских потерях постоянно уточняются.

В целом с начала вторжения в Украину и сегодня российские войска больше всего лишились личного состава – 113 990 военнослужащих стали "грузом 200".

В технике общие боевые потери ВС РФ с 24.02.22 по 12.01.23 ориентировочно составляют:

– 6159 (+0) боевых бронированных машин;

– 4826 (+0) единиц автомобильной техники и автоцистерн;

‒ 3094 (+0) танка;

– 2082 (+4) артиллерийские системы;

– 1865 (+3) БПЛА оперативно-тактического уровня;

– 723(+0) крылатые ракеты;

– 437 (+0) РСЗО;

– 285 (+0) самолетов;

– 276 (+1) вертолетов ;

‒ 218 (+1) средств ПВО;

‒ 184 (+0) единицы специальной техники;

‒ 17 (+0) кораблей/катеров.

По данным Генштаба, накануне наши воины сбили вертолет Ка-52 "Аллигатор" и два разведывательных БПЛА типа "Орлан-10" оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Нацгвардии устроили оккупантам "бавовну" на Авдеевском направлении. Они уничтожили четыре БМП и один танк ВС РФ.

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