ВСУ ликвидировали за сутки 430 оккупантов и сбили российский "Аллигатор": данные Генштаба
Защитники Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали 430 российских оккупантов. Также воины сожгли вертолет и беспилотники, которыми враг атаковал населенные пункты или пытался вести воздушную разведку.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Военные отмечают, что данные о вражеских потерях постоянно уточняются.
В целом с начала вторжения в Украину и сегодня российские войска больше всего лишились личного состава – 113 990 военнослужащих стали "грузом 200".
В технике общие боевые потери ВС РФ с 24.02.22 по 12.01.23 ориентировочно составляют:
– 6159 (+0) боевых бронированных машин;
– 4826 (+0) единиц автомобильной техники и автоцистерн;
‒ 3094 (+0) танка;
– 2082 (+4) артиллерийские системы;
– 1865 (+3) БПЛА оперативно-тактического уровня;
– 723(+0) крылатые ракеты;
– 437 (+0) РСЗО;
– 285 (+0) самолетов;
– 276 (+1) вертолетов ;
‒ 218 (+1) средств ПВО;
‒ 184 (+0) единицы специальной техники;
‒ 17 (+0) кораблей/катеров.
По данным Генштаба, накануне наши воины сбили вертолет Ка-52 "Аллигатор" и два разведывательных БПЛА типа "Орлан-10" оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Нацгвардии устроили оккупантам "бавовну" на Авдеевском направлении. Они уничтожили четыре БМП и один танк ВС РФ.
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