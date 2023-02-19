ВСУ ликвидировали за сутки ? оккупантов и уничтожили 12 ББМ: данные Генштаба

Воины Сил обороны Украины накануне "демилитаризовали" на фронте 590 российских военнослужащих. В общем с начала начала войны на украинской земле нашли смерть уже 142 860 захватчиков из РФ.

Видео дня

Кроме живой силы, наши защитники также уничтожили множество вражеских танков, бронемашин, авиации и т. д. Обновленные цифры о потерях оккупантов опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

В частности, во время боев за прошедшие сутки украинские воины сожгли 12 боевых бронированных машин (всего 6545) и семь танков (3310) российской армии.

Также бойцы ВСУ обезвредили одну вражескую артиллерийскую систему (всех 2327) и одну единицу специальной техники (224). А в небе сбили две крылатые ракеты (всего 873) оккупантов.

В остальном список "демилитаризованной" техники ВС РФ остался неизменным, на сегодня уничтожено:

– 5196 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

– 2016 БПЛА оперативно-тактического уровня;

– 469 РСЗО;

– 298 самолетов;

– 287 вертолетов;

– 243 средства ПВО;

– 18 кораблей/катеров.

Напомним: во время ударов ВС РФ по Украине 18 февраля защитники сбили две российские крылатые ракеты типа "Калибр". Пуски оккупанты осуществляли из акватории Черного моря – были выпущены четыре ракеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв". На нем оккупанты попытались атаковать позиции украинских воинов, однако те встретили врага из ПТРК Javelin.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!