ВСУ ликвидировали за сутки ? оккупантов и уничтожили 12 ББМ: данные Генштаба
Воины Сил обороны Украины накануне "демилитаризовали" на фронте 590 российских военнослужащих. В общем с начала начала войны на украинской земле нашли смерть уже 142 860 захватчиков из РФ.
Кроме живой силы, наши защитники также уничтожили множество вражеских танков, бронемашин, авиации и т. д. Обновленные цифры о потерях оккупантов опубликовал Генеральный штаб ВСУ.
В частности, во время боев за прошедшие сутки украинские воины сожгли 12 боевых бронированных машин (всего 6545) и семь танков (3310) российской армии.
Также бойцы ВСУ обезвредили одну вражескую артиллерийскую систему (всех 2327) и одну единицу специальной техники (224). А в небе сбили две крылатые ракеты (всего 873) оккупантов.
В остальном список "демилитаризованной" техники ВС РФ остался неизменным, на сегодня уничтожено:
– 5196 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
– 2016 БПЛА оперативно-тактического уровня;
– 469 РСЗО;
– 298 самолетов;
– 287 вертолетов;
– 243 средства ПВО;
– 18 кораблей/катеров.
Напомним: во время ударов ВС РФ по Украине 18 февраля защитники сбили две российские крылатые ракеты типа "Калибр". Пуски оккупанты осуществляли из акватории Черного моря – были выпущены четыре ракеты.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв". На нем оккупанты попытались атаковать позиции украинских воинов, однако те встретили врага из ПТРК Javelin.
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