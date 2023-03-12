ВСУ ликвидировали за сутки 1090 оккупантов и уничтожили два средства вражеской ПВО: данные Генштаба

Защитники Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали 1090 российских оккупантов. Также воины сожгли еще ряд единиц танков и боевых бронированных машин захватчиков.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Военные отмечают, что данные по вражеских потерях постоянно уточняются.

В целом с начала вторжения в Украину и по состоянию на утро 12 марта российские войска больше всего недосчитывают личного состава – 159 090 военнослужащих ВС РФ стали "грузом 200".

Накануне в боях с врагом бойцы ВСУ уничтожили восемь танков (всех 3466) и семь боевых бронированных машин (6769) оккупационной армии.

Сожгли защитники и четыре артиллерийские системы (всего 2487), четыре единицы автомобильной техники и автоцистерн (5348), а также два средства российской ПВО (259).

Кроме того, на сегодняшний день захватчиков лишили 2108 БПЛА оперативно-тактического уровня, 907 крылатых ракет, 493 РСЗО, 304 самолетов, 289 вертолетов, 242 единиц спецтехники и 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали украинские поля, "всеянные" телами оккупантов. На фото попала работа бойцов батальона им. Тараса Хаммера 67-й ОМБр, которые только на одном участке боя насчитали 63 ликвидированных "вагнеровцев" и десантников ВС РФ.

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