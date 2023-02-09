ВСУ ликвидировали за сутки 910 оккупантов и сбили шесть российских БПЛА: данные Генштаба

Защитники Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали 910 российских оккупантов. Также воины сбили шесть беспилотников, которыми враг атаковал населенные пункты или пытался вести воздушную разведку.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Военные отмечают, что данные по потерях армии страны-агрессора постоянно уточняются.

В целом с начала вторжения в Украину и сегодня российские войска больше всего лишились от личного состава – 135 010 военнослужащих стали "грузом 200".

Кроме живой силы ВС РФ, в боях 8 февраля украинские воины уничтожили десять российских боевых бронированных машин (всего 6468), девять единиц автомобильной техники и автоцистерн (5121), восемь артиллерийских систем (2244).

Также на фронте сожгли четыре средства ПВО (всех 232), по два танка (3255) и РСЗО (463) вражеской армии. В небе было сбито шесть БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 1967).

С 24.02.2022 и по 09.02.2023 бойцы Сил обороны также "демилитаризовали" 796 крылатых ракет, 295 самолетов и 285 вертолетов, 211 единиц спецтехники и 18 кораблей/катеров ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины на южном участке фронта уничтожили семь плавсредств, которые использовали российские оккупанты. Их враг готовил к выдвижению своих диверсионных групп.

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