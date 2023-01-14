ВСУ ликвидировали за сутки 530 оккупантов и уничтожили шесть танков: в Генштабе обновили цифры
Оккупационные войска России с начала полномасштабного вторжения в Украину почти 11 месяцев назад потеряли уже 114 660 военнослужащих. К тому же 530 из них стали "двухсотыми" за последние сутки.
Также накануне украинские защитники уничтожили несколько единиц танков и ББМ вражеской армии. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что за прошедшие сутки воины обезвредили на фронте еще 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в целом 4846), шесть боевых бронированных машин (6173) и шесть танков (3104) ВС РФ.
Также было "демилитаризовано" четыре вражеских артиллерийских системы (всех 2090), два БПЛА оперативно-тактического уровня (1867), две единицы спецтехники (186), одно средство ПВО (219).
Список остальной уничтоженной техники и вооружения оккупантов остался неизменным:
‒ 723 крылатые ракеты;
– 437 РСЗО;
– 286 самолетов;
– 276 вертолетов;
‒ 17 кораблей/катеров.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский военный показал впечатляющие кадры ликвидации 25 оккупантов в Соледаре. Бойцы ВСУ ударили по военным РФ, которые расквартировались в одном из домов на окраине города, где продолжаются ожесточенные бои.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!