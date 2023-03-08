ВСУ ликвидировали за сутки 700 окупантов, уничтожено 7 артсистем и 9 ББМ: данные Генштаба

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 155,5 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 7 марта, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 700 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 4 танка, 9 боевых бронированных машин и 7 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3436 танков, 6723 ББМ и 2463 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 488 единиц реактивных систем залпового огня и 253 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 303 самолетов, 289 вертолетов и 2098 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 873 российских крылатых ракет

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, а также утилизировали 5330 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 236 – специальной техники.

Напомним, во время штурмов города Бахмут в Донецкой области российская оккупационная армия потеряла от 20 до 30 тысяч солдат.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска продолжают терять в Украине самые редкие образцы своего вооружения. В Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б "Борисоглебск-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, боях за Бахмут Россия несет огромные потери. На одного погибшего украинского воина там приходится не менее пяти ликвидированных захватчиков.