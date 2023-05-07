ВСУ ликвидировали за сутки 660 захватчиков и сбили 18 вражеских БПЛА: данные Генштаба

Защитники Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали 660 российских оккупантов. Также воины сбили почти два десятка дронов, которыми враг атаковал населенные пункты или пытался вести воздушную разведку.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на 438-й день войны. Военные отмечают, что данные по потерям армии страны-агрессора постоянно уточняются.

С начала вторжения в Украину и по состоянию на 7 мая наибольше наши защитники лишили путинское войско личного состава – 193 430 солдат, офицеров и генералов ВС РФ уже стали "грузом 200".

Кроме живой силы врага, за прошедшие сутки бойцы ВСУ сожгли 18 его артиллерийских систем (всего 3010), 10 боевых бронированных машин (7248), шесть танков (3723) и две РСЗО (554).

В ходе ударов по базированию ВС РФ было уничтожено 16 единиц их автомобильной техники и автоцистерн (в общем 5952) и пять единиц специальной техники (380).

В небе защитники сбили 18 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 2572).

Среди уничтоженной за время войны техники и вооружения оккупантов также 947 крылатых ракет, 308 самолетов, 306 средств ПВО, 294 вертолета, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины с помощью дрона уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-П". Вражескую технику обезвредили на Херсонщине, показав это не видео.

На Луганщине сечеславские десантники подорвали грузовик, набитый оккупантами. Также они уничтожили вражеский минометный расчет, который готовился нанести огневой поражение по нашим позициям.

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