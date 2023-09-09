ВСУ могут прорвать российскую оборону до конца года: в разведке США дали оптимистический прогноз контрнаступления на юге Украины

Директор по анализу Разведывательного управления американского Минобороны Трент Мол считает, что Вооруженные силы Украины смогут прорвать российские линии обороны на юге страны до конца этого года. Последние события на поле боя в Запорожской области вблизи недавно освобожденного села Роботино резко изменили прогноз его ведомства, которое прежде было настроено скептически.

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Об этом он сказал в интервью изданию The Economist. Мол пояснил, что украинские войска прорвали первую линию обороны армии РФ на одних участках, а на других прорываются уже через вторую линию.

"Мы находим такие результаты значительными, а это означает, что ВСУ имеют реалистичную возможность совершить полный прорыв всех трех линий российской обороны на некоторых участках до конца года", – указал эксперт.

При этом он предпочитает сохранять осторожность в прогнозах, не делая скоропалительных выводов. Дело в том, что основная часть российских сил размещена на третьей линии обороны и что недостаточное количество боеприпасов и ухудшение погоды сделают этот окончательный прорыв "очень сложным".

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению военного эксперта Романа Свитана, до конца 2023 года Силы обороны Украины имеют все шансы прорвать вторую и третью линии обороны оккупантов на юге нашего государства, первую, самую мощную, украинские войска уже прошли. Выход к Токмаку на Запорожье возможен уже этой осенью.

А политический обозреватель Александр Коваленко считает, что война России против Украины вряд ли завершится к концу 2023 года. И до ее завершения Украина должна выйти на международно признанные границы, в которых существует с 1991 года, иначе она никогда не сможет этого сделать.

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