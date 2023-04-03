ВСУ могут начать весеннее контрнаступление в ближайшие недели – Белый дом о ситуации на поле боя

На Западе ожидают, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели. В то же время западные союзники считают, что попытки России провести собственное наступление на украинские позиции не будут иметь успеха.

Видео дня

Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО посол Джулиан Смит во время онлайн-брифинга в понедельник, 3 марта, сообщил Укринформ.

"Мы ожидаем, что украинцы будут продвигаться или начнут собственное весеннее наступление в ближайшие недели", – отметила американская дипломатка.

Она подчеркнула, что именно украинская сторона будет определять время, а также тактику действий по своему контрнаступлению.

В то же время в США констатируют, что Россия также пытается начать новое наступление со своей стороны. Однако они не будут иметь успеха, считают на Западе.

"Но похоже, что Россия сейчас не имеет ничего конкретного, что бы дало ей надежду с точки зрения значительных побед на поле боя", – отметила представительница США при НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, США готовят для Украины новый пакет военной помощи на $2,6 млрд. Уже сейчас известно, что США планируют предоставить Украине высокоточные авиационные боеприпасы, мостовое оборудование, ремонтно-эвакуационные машины для выведенной из строя тяжелой технике. Ожидается, что вооруженные силы Украины также получат дополнительные снаряды для системы противовоздушной обороны NASAMS.