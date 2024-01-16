ВСУ нанесли удар по позициям ВДВ РФ под Бахмутом, под Авдеевкой идут позиционные бои – ISW

В районе Бахмута и Авдеевки на Донетчине 15 января продолжались позиционные бои, но подтвержденных территориальных изменений не произошло. Украинские войска нанесли удар по позиции воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ, а также ударили по российскому бронеавтомобилю с боеприпасами, который ехал через мост на трассе Е50.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 15 января. По данным аналитиков, позиционные бои продолжались северо-восточнее Бахмута в районе Богдановки; западнее – в районе Ивановского и Хромового; и юго-западнее – в районе Клещиевки и Андреевки.

В районе Бахмута продолжают действовать подразделения 200-й бригады морской пехоты РФ (Северный флот).

При этом украинские защитники нанесли удар по позиции ВДВ РФ недалеко от Бахмута. На кадрах, опубликованных в сети 14 января, видно, как позиция оккупантов горит после украинского удара, а российский солдат утверждает, что в результате удара было уничтожено все, включая боеприпасы, автомобиль и его личные документы.

Под Авдеевкой также подтвержденных изменений линии фронта не произошло, говорится в отчете ISW. Позиционные бои шли северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки, Степового и к юго-западу – в районе Северного, Первомайского и Невельского.

Один из российских "военкоров" заявил, что войска РФ якобы продвинулись на 300 метров возле очистных сооружений к северо-западу от Авдеевки, но аналитики не подтвержают такую информацию.

Действующая в этом районе украинская 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении действуют остатки бывшей ЧВК "Вагнер".

На кадрах за 15 января видно, как украинские военные наносят удар по российскому бронеавтомобилю с боеприпасами, который двигался по мосту на трассе Е50 в направлении Авдеевка – Донецк к северо-западу от Песков и к юго-западу от Авдеевки. Боеприпасы в машине взорвались, в результате чего одна сторона моста обрушилась.

Как говорится в отчете, враг незначительно продвинулся к западу от Донецка. Геолоцированные кадры за 15 января показывают, что оккупанты продвигались к восточной окраине Георгиевки (к западу от Донецка), российские "военкоры" также утверждали это.

Позиционные бои продолжались к западу и северо-западу от Донецка в районе Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Победы; и к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки. Подразделения 68-го российского армейского корпуса (Восточный военный округ РФ) продолжают действовать в районе Новомихайловки.

Позиционные бои также шли на линии Купянск – Сватово – Кременная, на границе Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области, но без подтвержденных изменений фронта, сообщили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, в Украине накануне было ликвидировано около 1110 оккупантов и уничтожено 153 единицы их техники и вооружений. Также украинские военные подтвердили уничтожение двух самолетов ВС РФ.

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