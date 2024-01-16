Минус 1110 солдат, два самолета и 36 ББМ: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ

Защитники Украины накануне сожгли 153 единицы военной техники и вооружения оккупантов. Также военные подтвердили уничтожение двух самолетов ВС РФ.

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На фронте бойцы отминусовали еще 1110 захватчиков, а с начала полномасштабной войны "демилитаризовано" уже 372 090 живой силы врага. Данные о его потерях по состоянию на 16 января 2024 года обновил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно им, за прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 36 боевых бронированных машин (всего 11 358), 30 артиллерийских систем (8801) и 24 танка (6113) российского войска. Кроме того, лишили его трех реактивных систем залпового огня (всех 961) и трех средств противовоздушной обороны (653).

С неба защитники "приземлили" 12 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (в общем 6877) и крылатую ракету (1816). Также Воздушные силы увеличили до 331 количество уничтоженных российских самолетов (борт ДРЛВ Ан-50 и воздушный командный пункт Ил-22 ВС РФ сбили над Азовским морем вечером 14 января).

К потерям российской армии добавилось еще 33 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всего 11 731), девять – спецтехники (1365). А в остальном они остались неизменными: 324 вертолета, 23 корабля/катера и подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 января авиация Сил обороны поразила 22 района сосредоточения ВС РФ и зенитно-ракетный комплекс врага. Со своей стороны подразделения ракетных войск ВСУ поразили еще три района сосредоточения, восемь артсредств, две станции РЛС и два средства ПВО оккупантов.

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