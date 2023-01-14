ВСУ не дают оккупантам продвинуться вблизи Белогоровки, больницы в Луганской области переполнены захватчиками, – Гайдай

Украинские воины сдерживают атаки российских захватчиков на Белогоровку, Стельмаховку, Макеевку и Червонопоповку Луганской области. А в направлении Кременной защитники Украины продолжают понемногу продвигаться вперед.

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В то же время больницы на оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами, многих из них даже с ранениями средней тяжести возвращают обратно на передовую. Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, ситуация в Луганской области остается сложной, но полностью контролируемой Силами обороны Украины.

"Со стороны Донецкой области под постоянными обстрелами населенный пункт Белогоровка. Все атаки врага там отражают наши защитники. Что касается Харьковского направления, Сватовско-Кременского - так же: Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка, Кременная - эти населенные пункты подвергаются обстрелам, по этим направлениям пытаются контратаковать российские оккупационные войска. Но все наступления, атаки отражаются. Более того, по Кременскому направлению нашим Силам обороны удается понемногу продвигаться вперед", – отметил глава Луганской ОВА.

Между тем, на оккупированной части региона захватчики продолжают проводить "мобилизацию". Однако в Луганской области после предыдущих "волн" осталось очень мало мужчин.

"Мобилизация и не прекращалась. Задача - под любыми предлогами, мотивациями, но все же всех мужчин призывного возраста собрать и отправить на фронт для того, чтобы где-то, возможно, свои потери немного уменьшить. Но можем представить себе, что за 11 месяцев сколько людей уже мобилизовали, сколько людей получили такие ранения, что не дают им возможности больше участвовать в боевых действиях, там ампутации, столько людей уже погибло, что реально мужчин осталось очень мало на оккупированной части Луганщины", – подчеркнул Гайдай.

Также проблемы у захватчиков возникли с оказанием медицинской помощи раненым россиянам. В первую очередь - потому, что местные больницы российские войска сразу после оккупации разграбили.

"Если взять профессиональную сторону профессиональную медицинскую - им (медикам на оккупированной части Луганщины. - Ред.) трудно работать, потому что оборудование буквально в первые дни оккупации оккупанты сняли, демонтировали и вывезли в направлении Луганска. Такого оборудования, которое помогло бы спасать непосредственно на территориях жизни раненых - его уже нет, осталось низшего класса. Что касается медикаментов - мы знаем о качестве российских лекарственных препаратов", - рассказал глава ЛОВА.

Вдобавок, утверждает Гайдай, все медучреждения оккупированной части Луганщины переполнены ранеными оккупантами. Это тянет за собой два ключевых последствия.

"Что касается гражданских, то им чаще всего отказывают в госпитализации. И даже к раненым относятся... Для нас это достаточно странно, потому что есть такое непубличное, но распоряжение: им даже средней тяжести ранения пишут как легкие - и отправляют обратно на фронт ", – рассказал Гайдай.

Напомним, по данным аналитиков Института изучения войны по состоянию на 13 января, войска РФ пытаются штурмовать Бахмут, а ВСУ продвигаются к Кременной. В частности, в Луганской области украинские силы улучшили свои тактические позиции в районе Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и не позволяют российским силам атаковать населенный пункт.