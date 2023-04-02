ВСУ нужны четыре вещи для успешного контрнаступления – экс-командир роты 'Айдара'

Для успешного контрнаступления Силам обороны Украины необходимы четыре ключевых вещи. Это люди, современная бронетехника и вооружение, достаточное количество боеприпасов и твердая почва.

Видео дня

Сейчас в достаточном количестве у Украины есть только человеческий ресурс. Об этом заявил экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Radio NV.

"С факторами достаточно очевидно. Нам нужны четыре вещи для успешного контрнаступления — люди; железо для этих людей, в том числе тяжелая бронетехника, в целом транспорт; БК, прежде всего артиллерийские снаряды, ракеты для реактивных систем залпового огня; и твердая почва под гусеницами", — заметил он.

При этом, по мнению Дикого, достаточно у Украины пока только людей. При этом иногда возникают вопросы по качеству их подготовки.

"Мы говорим об огромном количестве недавно мобилизованных людей. Они сейчас проходят подготовку на полигонах. Качество этой подготовки очень разное: от совсем никакого до реально очень качественного. Это то, что в значительной степени зависит именно от низового и среднего командного звена: кто, как , где поставил это обучение", – отметил экс-командир роты "Айдара".

Он подчеркнул, что сейчас в части подразделений мобилизованных "гоняют сейчас, как сидоровых коз, по полигонам", увеличивая тем самым их шансы вернуться с войны живыми. Но есть и такие, где "просто сидят, бухают и ждут отправки на фронт".

"Это два полюса. Где-то между ними такая средняя, совкового типа, но все же подготовка, которая ведется. Наверное, это касается большинства мобилизованных. Так или иначе: количество людей уже достаточное, над качеством работают. Над качеством именно подготовки, качество людей тоже достаточно высокое, слава Богу. Это то, что остается в настоящее время одним из наших преимуществ, — принципиально другое качество людей, принципиально другой уровень образования, интеллекта среднего нашего „мобика", по сравнению со средним их", — пришел к выводу Дикий.

Между тем, проблема с обеспечением еще одной составляющей, которая необходима для успешного украинского контрнаступления – боекомплекта – может быть решена относительно быстро.

"Есть свежие инициативы западных союзников. Если вы обратили внимание, последние пакеты помощи были в значительной степени именно боеприпасными. Вот здесь есть шанс, что за месяц, максимум — два и по БК второй фактор прибавится", — считает экс-командир роты "Айдара".

А вот с обеспечением западной бронетехникой ситуация несколько менее оптимистичная. По мнению Дикого, украинским воинам придется начинать контрнаступление с меньшим количеством "брони", чем необходимо. А это приведет к большим потерям среди военных.

Зато четвертый фактор – твердая почва – только вопрос времени.

"И, наконец, четвертый ресурс — это твердая земля под гусеницами. Я думаю, что именно на этот четвертый ресурс ориентировался Резников (министр обороны Украины Алексей Резников. – Ред.), когда озвучивал конкретные сроки. Вот где-то во второй половине апреля, в в мае земля просыхает обычно", — подчеркнул Дикий.

Напомним, 29 марта Резников заявил, что ВСУ пойдут в контрнаступление на оккупантов с танками Leopard. По его словам, украинская армия может начать освобождение украинской земли в апреле-мае 2023 года, когда просохнет почва и техника не будет вязнуть в грязи.

По словам министра обороны, контратака планируется по нескольким направлениям. И последнее слово о дате ее начала остается за Генштабом.

Также сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российские оккупационные войска уже истощили свои запасы для войны против Украины. По мнению министра обороны США, у ВСУ "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной 2023 года, ведь сейчас именно Украина имеет "значительное преимущество".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что для большого контрнаступления украинскому войску не хватает боеприпасов, тяжелой бронетехники, артиллерии и РСЗО, а также современных истребителей.