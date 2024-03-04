ВСУ нужны линии обороны: Порошенко купил технику для строительства фортификаций и призвал ВР создать ВСК по укреплениям

Европейская Солидарность инициировала создание в Верховной Раде Временной следственной комиссии по вопросам строительства фортификационных сооружений. На третьем году полномасштабной войне это в конце концов нужно сделать.

Об этом на брифинге заявил лидер партии Петр Порошенко. Он также сообщил, что перенаправил часть средств для ВСУ на закупку землеройных машин, экскаваторов и бульдозеров, поскольку ситуация с оборонительными сооружениями вдоль линии фронта угрожающая.

"На этой неделе парламент собирается на сессию. В повестку дня включено большое количество абсолютно пустых вопросов. Я с коллегами настаиваю на том, чтобы было поставлено постановление о создании ВСК по ситуации с фортификационными сооружениями. Многомесячные успокаивающие реляции о том, что постройки строятся, деньги выделяются… Ушел третий год полномасштабного вторжения. И это не просто свидетельство журналистов, волонтеров, воинов, депутатов от оппозиции. Это – отчет о ходе боевых действий", – констатирует Петр Порошенко.

"Куда отошли после тяжелых боев наши войска от Авдеевки? Была ли через 5-10-15 километров построена мощная линия фортификационных сооружений в несколько ярусов, бетонные, с "зубами дракона", с минами, где могут надежно занять эти позиции, защититься от врага наши герои? Нет. Предлагают иногда лопатами откапывать в мерзлом грунте рубежи", – возмутился Порошенко.

"Мы дальше не собираемся по этому поводу молчать. Парламент наконец-то должен получить от правительства в соответствии с Конституцией ситуацию с финансированием, организацией и обеспечением строительства", – считает Порошенко.

"Мы более двух месяцев боролись за то, чтобы рассмотрели и поставили на голосование Временную следственную комиссию. А до этого мы покупали за свой счет бульдозеры и экскаваторы. Они новые, надежные, часть украинского производства или сборки", – отмечает пятый Президент.

"Мы вынуждены были передать в Вооруженные Силы технику, краны, в том числе на базе Фоденов. Мы не говорим, в какой батальон. Мы не говорим, где ведется строительство. Но это ведется нашей техникой. Быстро забрасывает бетонные плиты, быстро выгружает, быстро и эффективно работает. Наша команда, волонтеры были вынуждены, кроме того, чтобы помогать ВСУ оружием FPV дронами, посейдонами, грузовиками, банями, пармами, огромную часть средств направить на землеройную технику. Защита воина Save Soldiers – это в том числе надежные, хорошо заминированные в несколько эшелонов, на нескольких уровнях фортификационные сооружения", – отмечает Петр Порошенко.

"Я призываю коллег, всех народных депутатов Украины поддержать на сессии создание Временной следственной комиссии, дать туда кандидатуры, потому что не дали ОПЗЖ и монобольшинство. Объединиться, прекратить политиканство. Каждый должен делать все, что может, чтобы земля Украины была надежно защищена. В 2014 году мы это построили через несколько месяцев", – напомнил Порошенко.

"Хочу отметить также несколько случаев с ВГА, которым наконец нарезали небольшой участок построения фортификационных сооружений и взводных опорных пунктов на несколько километров, где правительство должно было выделить финансирование в пределах 190 - 200 млн грн. Деньги по этой программе по состоянию на позавчера не тратились. Депутаты должны спросить у правительства, чем они занимаются, что они финансируют, "Единый марафон"? Строительство дорог?", – спрашивает Порошенко.

"А что касается техники, которая есть в нашем распоряжении, мы просим немедленно, наша команда вместе с ВГА, где будет определено, на определенном участке, начать строительство фортификационных сооружений с нашим участием. Мы не нуждаемся в этом денег, мы это финансируем, мы показываем, что делать. Я прошу немедленно решить вопрос о создании комиссии и немедленно решить вопрос эффективного использования закупленной нами техники", – резюмирует Петр Порошенко.