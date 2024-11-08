ВСУ за сутки обезвредили 1580 оккупантов и почти 50 бронемашин армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 705 880 военных преступников стали "грузом 200" или "300-ми". Около 1580 оккупантов попали в этот список во время боев за прошедшие сутки.

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Накануне наши воины уничтожили также 298 единиц российской военной техники и вооружения. Обновленные данные о потерях агрессора 8 ноября обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

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