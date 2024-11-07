Догнал FPV-дрон: стали известны подробности ликвидации российского генерала Клименко. Фото

Российский генерал-майор Павел Клименко, о ликвидации которого на фронте в Украине стало известно 7 ноября, погиб в результате прилета FPV-дрона Сил обороны Украины. Командира 5-й отдельной мотострелковой бригады имени Александра Захарченко уничтожили в районе населенного пункта Красногоровка на Донетчине.

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Детали ликвидации захватчика сообщили в Telegram-канале "Досье Шпиона", который ведет, как утверждается, сотрудник одной из спецслужб. Автор опубликовал справку о гибели Клименко.

В "документе" говорится, что генерал-майор армии страны-агрессора скончался от полученных минно-взрывных травм в реанимации "Республиканского центра травматологии" во временно захваченном войсками России Донецке.

В справке сказано, что около 19:30 6 ноября в районе блок-поста в Красногоровке Клименко вместе с подчиненными, "перемещаясь на мотоциклах, подверглись огневому воздействию противника с применением FPV-дронов". Клименко получил многочисленные травмы.

Сначала его эвакуировали в городскую больницу №14 в Донецке, а потом в "Республиканский центр травматологии", где около 22:00 он умер.

Ранее сообщалось, что ликвидированного военного еще в марте 2023 года уличили в том, что он собирал с подчиненных "дань" за отправление в тыл на Угледарском направлении. Его "предпринимательской деятельностью" заинтересовались в России люди "в больших погонах".

В комментариях к посту о его смерти – десятки сообщений родственников погибших военных, которые написали об избиении, пытках и вымогательствах со стороны Клименко.

Издание ASTRA ранее писало, что командиры 5-й бригады устроили настоящий "концлагерь" на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке. Там пытали пытали мужчин, которые отказывались воевать. Также военные из 5-й бригады пытали перед смертью американского военного Рассела Бентли.

Как сообщал OBOZ.UA, в Z-каналах массово жалуются на тяжелые потери войск РФ в Украине и безжалостном истреблении пехоты командирами. По словам вражеских "военкоров", в среднем российский штурмовик живет 12-17 дней после подписания контракта.

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