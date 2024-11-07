'Жизнь штурмовика – от двух недель до месяца': Z-каналы пожаловались на безумные потери России в войне

В российских провоенных Z-каналах массово жалуются на тяжелые потери оккупационных войск РФ в Украине и безжалостном истреблении пехоты командирами. По словам вражеских "военкоров", в среднем российский штурмовик живет 12-17 дней после подписания контракта.

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На волну жалоб в российском информпространсте обратил внимание украинский журналист Денис Казанский. "Не припомню такого раньше. Видимо, потери действительно достигли каких-то запредельных значений", – написал он в своем Telegram-канале.

В частности, пропагандистка Анастасия Кашеварова 7 ноября пожаловалась, что штурмовики стали просто "расходным мясом". Очень часто от подписания контракта с минобороны РФ до гибели на фронте проходит 12-17 дней.

При этом, по словам пропагандистки, РФ крайне невыгодно, учитывая все выплаты, содержать таких неподготовленных бойцов, которые вдобавок служат короткий период времени.

"Система нынешняя неэффективна как в боевом плане, так и в денежном. Неподготовленный боец с эффективностью, стремящейся к нулю, обходится государству от 6 до 12 млн рублей (примерно от 2,5 млн грн до 5 млн грн. – Ред.) за две недели – месяц нахождения на фронте", – заявила Кашеварова.

При этом, как отмечает Казанский, власти РФ уже откровенно объясняют Z-"военкорам", что это целенаправленная политика Москвы.

Журналист напомнил о сливе в сеть телефонного разговора депутата Госдумы РФ Бородая, который открыто заявил, что "герои СВО" – на самом деле "живая сила, которая идет в расход", "социальный балласт, лишние люди" и не особо ценный генетический материал для РФ.

"Но тупорылые "военблогеры" продолжают изображать непонимание и возмущаться – да как же так, да почему? Но возмущаться нечего. Пока вы соглашаетесь воевать за Путиных и Бородаев, которые открыто говорят вам, что вы в мирной жизни бесполезны и вас следует утилизировать в "СВО" – вас и будут утилизировать в "СВО"", – написал Денис Казанский.

Как писал OBOZ.UA, ранее в сети рассказали короткую историю 18-летнего оккупанта из российской Рязани, который угрожал жестоко убивать украинцев. Как только "смелый" россиянин оказался на фронте в Курской области, стал ежедневно записывать прощальные видео и менее чем через месяц после подписания контракта погиб.

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