В России разоблачили комбрига из Угледарского направления, собиравшего с подчиненных 'дань' за отправку в тыл

В России разоблачили комбрига Павла Клименко из Угледарского направления, который собирал с подчиненных "дань" за отправку в тыл. Его предпринимательской деятельностью заинтересовались люди "в больших погонах".

Об этом пишет Telegram-канал "Досье Шпиона". Речь идет о 5-й отдельной мотострелковой бригаде РФ, она же бригада имени Александра Захарченко, она же бывший "Оплот" (в/ч 41698, Макеевка). Ранее это подразделение входило в состав 1 армейского корпуса "народной милиции" "ДНР", но с недавних пор подчиняется 8-й общевойсковой армии ВС РФ.

По данным автора, это подразделение базируется на Угледарском направлении, которое для оккупантов является особо кровопролитным.

Командование захватчиков постоянно рапортует о якобы нехватке живой силы. Объясняют они это потерями, болезнями и тяжелой морально-психологической обстановкой.

"Попасть в 5-ю омсбр – получить своего рода "Черную метку". Если удастся остаться живым – большая удача. Понимая это, полковник Павел Клименко решил построить бизнес. Бизнес, основанный на страхе своих подчиненных", – пишет автор.

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В частности, Клименко организовал схему, по которой можно было не попасть на передовые позиции, или в штурмовой отряд. Для этого необходимо было платить ему 100 000 рублей в месяц. Комбирг заносил тех, кто платит "дань", в особый список и они продолжали нести службу в относительно безопасном тылу. Доходом он делился с куратором бригады от ФСБ.

Но "тыловых" военнослужащих с каждым месяцем становилось все больше, а суммы "на карман" куратору росли не так стремительно.

Теперь его деятельностью, по данным автора канала, заинтересовались люди "в больших погонах". При этом тюрьма пока ему не грозит, поскольку сначала у него хотят "отжать" все "заработанное", в частности, новоприобретенную ростовскую недвижимость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские оккупанты, которые дислоцируются на временно оккупированной части Херсонской области, сожгли собственную САУ "Мста-С". Инцидент произошел в июле нынешнего года. При этом, чтоб не получить наказание, они заявили, что гаубица якобы загорелась сама.

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