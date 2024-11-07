Прошел Северный Кавказ, а Украину не смог: в Донецкой области ликвидировали генерал-майора РФ Клименко. Фото

В четверг, 7 ноября, стало известно о гибели на территории временно оккупированной Донетчины российского генерал-майора Павла Клименка. Он был командиром так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады имени Александра Захарченко.

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Об этом сообщили пророссийские паблики. Судя по биографии оккупанта, он прошел войну в Северном Кавказе. А вот в Украине "победы" не дождался.

"ВСУ ликвидировали очень жирного борова – генерал-майора ВС РФ Клименко Павла Юрьевича. Он был командиром 5-й отдельной мотострелковой бригады. О его гибели сообщил пророссийский донецкий паблик ВК", – отреагировали на смерть оккупанта в Telegram-канале Оперативный ВСУ.

Биография Павла Клименко

Родился 29 июня 1977 года. Ликвидированный оккупант был уроженцем Ставропольского края. Окончил СПб ВОКА им. Кирова (Общевоенная академия Вооруженных сил России) в 1998 году.

После училища Клименко получил назначение командиром взвода в полк морской пехоты Черноморского флота.

"Стрелянина, вождение, обучение с высадкой десанта, боевая служба на большом десантном корабле, полгода в Средиземном море, стратегические учения на Балтике. Участник боевых действий на Кавказе", – говорится в "славной" биографии ликвидированного оккупанта.

В частности он был командиром роты морской пехоты и десантно-штурмового батальона. Отдельно следует отметить, что оккупанту было присвоено звание "героя Донецкой Народной Республики". Был награжден многими орденами и медалями.

Следует отметить, что звание генерал-майора от российского диктатора оккупант получил только 2 мая 2024 года.

Что известно о ликвидированном оккупанте

Как пишет Telegram-канал, ASTRA, на сообщение о его гибели в паблике "Донбасс - сердце России" обратили внимание "Важные истории". Утверждается, что он погиб накануне 6 ноября.

Его жена Екатерина Клименко подтвердила это в разговоре с ASTRA. В комментариях к посту комментарии с соболезнованиями также оставила его сестра Ирина.

Ранее ASTRA опубликовала материал о пытках российских военных командирами 5-й и 110-й бригад (в/ч 41698 и 42600). По словам собеседников, командиры 5-й бригады устроили настоящий "концлагерь" на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке. Именно там перед смертью военные из 5-й бригады пытали американского военного Рассела Бентли. Также ASTRA публиковала первое и единственное видео из помещений этой шахты.

Там же пытали мужчин, которые отказывались воевать (а потом заставляли идти на смертельные штурмы). В том числе СМИ писали о незаконно мобилизованном учителе из гитары Владимира Фролова. Мужчину с третьей группой инвалидности по просьбе демобилизоваться по здоровью отправили в подвал 5-й бригады, где пытали за отказ воевать, а затем отправили в штурм, несмотря на прохождение медкомиссии. Муж погиб, его похоронили в закрытом гробу. Еще одной целью пыток было вымогание зарплат и выплат за ранения у своих подчиненных.

В комментариях к посту о его смерти – десятки сообщений родственников погибших военных, которые написали об избиении, пытках и вымогательствах со стороны Клименко.

Ликвидированный военный, в частности, известен тем, что в марте 2023 года его уличили в том, что он собирал с подчиненных "дань" за отправление в тыл на Угледарском направлении. Его предпринимательской деятельностью заинтересовались в России люди "в больших погонах".

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