ВСУ обезвредили еще 500 оккупантов и 18 артиллерийских систем врага

Воины Сил обороны Украины во время боев 15 июля сожгли 54 единицы российской военной техники и вооружения. Также защитники ликвидировали на фронте полтысячи наемников армии РФ.

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На сегодня оккупационное войско поредело уже на 237 680 военнослужащих, среди которых есть офицеры и генералы. Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что за минувшие сутки боев наши воины уничтожили 18 артиллерийских систем (всего 4481), семь боевых бронированных машин (8026), пять танков (4107), одну РСЗО (681) вражеской армии.

В небе защитники сбили 13 БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 3820). На земле сожгли восемь единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 7044) и две – спецтехники (666) оккупантов.

С начала вторжения также уничтожены 1273 российские крылатые ракеты, 425 средств ПВО, 315 самолетов и 310 вертолетов, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Сил обороны Украины отомстили российским оккупантам за обстрел Краматорска на Донетчине. С помощью HIMARS наши защитники уничтожили дорогую российскую ЗРС С-400 "Триумф", запустившую ракеты по городской пиццерии.

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