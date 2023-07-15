ВСУ уничтожили российскую ЗРС С-400 'Триумф', из которой была выпущена ракета по пиццерии в Краматорске. Фото

Силы обороны Украины отомстили российским оккупантам за обстрел Краматорска в Донецкой области. С помощью HIMARS наши бойцы уничтожили дорогую российскую ЗРС С-400 "Триумф", запустившую ракеты по городской пиццерии.

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Система размещалась под Дебальцевым. Об этом сообщили в Facebook оперативного командования "Север".

Отмечается, что Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности данным подтвердил, что это и С-400 из которой была выпущена ракета по пиццерии в Краматорске.

Напомним: 27 июня Россия в очередной раз атаковала Краматорск в Донецкой области. Оккупанты попали в общепит, где было много людей. В результате российского террористического акта в Краматорске Донецкой области погибли 12 человек, в том числе трое детей. Еще 61 человек получил ранения.

Российская ракета поразила одно из любимых мест отдыха жителей города – кафе RiaPizza. Среди погибших две сестры-близнецы – Юля и Аня Аксенченко. Девочкам было всего по 14 лет, они закончили 8 класс. Они были единственными детьми в семье.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские воины разгромили колонну российской техники в Запорожье. Удары по колонне оккупантов они нанесли с помощью РСЗО HIMARS;

– украинские защитники не сдаются и продолжают уничтожать боевую технику врага. Россиянам не помогает даже маскировка – военные контрразведчики СБУ успешно сжигают вооружение оккупантов, в частности, утилизирован танк Т-90М и другая техника оккупантов.