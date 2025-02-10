ВСУ обезвредили еще 1170 оккупантов и десятки единиц военной техники армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 1170 военнослужащих оккупационной российской армии. Также уничтожили на фронте 310 единиц ее военной техники и вооружения.

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле с начала полномасштабной войны, достигают примерно 850 490. Об этом 10 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники больше всего обезвредили российских беспилотников оперативно-тактического уровня – 137, а всего уже 24 623.

Воины сожгли 35 вражеских артиллерийских систем (всех 22 879), 16 боевых бронированных машин (20 813), девять танков (10 001) и три средства противовоздушной обороны (1059) захватчиков.

Кроме этого, отминусовали 109 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 36 638), одну – спецтехники (3740) сил агрессора.

За время этой войны ВСУ также уничтожили 3054 крылатые ракеты, 1273 РСЗО, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, за неделю со 2 по 9 февраля ВСУ сократили численность путинской армии почти на 9000 оккупантов. Также защитники уничтожили более 2000 единиц вражеской техники.

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