ВСУ обезвредили еще 1400 оккупантов и 43 артсистемы армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки на фронте уничтожили 369 единиц российского вооружения и военной техники. Во время боев ликвидировали и ранили еще 1400 военных преступников из рядов ВС РФ.

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С начала же полномасштабной войны защитники отминусовали уже примерно 899 470 живой силы армии агрессора. Данные о его потерях по состоянию на 20 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины уничтожили 43 артиллерийские системы (всего 24 747), 38 боевых бронированных машин (21 561), 13 танков (10 377), три средства ПВО (1110), две РСЗО (1322) оккупационных сил.

С неба бойцы приземлили 179 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 29 895).

На земле была обезврежена еще 91 единица вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 41 094).

За время полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 3780 единиц спецтехники, 3121 крылатую ракету, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ отразили механизированный штурм войск РФ в Часовом Яру на Донетчине. В ходе боя защитники уничтожили пять из шести бронемашин российской 98-й дивизии, а также живую силу врага.

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