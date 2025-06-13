ВСУ обезвредили еще 1220 захватчиков и 42 российские артсистемы – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки отминусовали около 1220 российских оккупантов. Также обезвредили 229 единиц их военной техники и вооружения.

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По состоянию на 13 июня общие потери личного состава войск РФ в этой войне достигают 1 001 560 захватчиков (убитыми и ранеными). Обновленные данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 72 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всего 40 507).

Воины обезвредили 42 артиллерийские системы (всех 29 105), пять боевых бронированных машин (22 791), три реактивные системы залпового огня (1416), один танк (10 934) армии РФ.

На земле бойцы сожгли 106 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 51 821) российских оккупационных сил.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 3914 единиц спецтехники, 3337 крылатых ракет, 1184 средства ПВО, 416 самолетов, 337 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский прокомментировал потери России в миллион солдат и призвал к усилению санкций против агрессора. Он подчеркнул, что нужно быть реалистами в отношении тех, кто принес войну в Европу: страну-агрессора, которую не волнуют жизни ее граждан, нельзя склонить к миру уговорами, а только санкционным давлением и военным сопротивлением Украины.

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