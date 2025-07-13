ВСУ обезвредили за сутки 1240 захватчиков, средство ПВО и более 30 крылатых ракет

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки отминусовали около 1240 российских оккупантов. Также обезвредили 453 единицы их военной техники и вооружения, из которых более трех десятков – крылатые ракеты.

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По состоянию на 13 июля общие потери личного состава войск РФ в этой войне достигают 1 033 930 захватчиков (убитыми и ранеными). Обновленные данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне во время воздушных атак защитники неба сбили 32 российские крылатые ракеты (всего 3491), а на передовой – 263 беспилотника оперативно-тактического уровня (45 511).

Воины уничтожили 49 артиллерийских систем (всех 30 243), три боевые бронированные машины (22 983), три танка (11 016), одну РСЗО (1438), одно средство ПВО (1194) армии РФ.

Кроме этого, бойцы сожгли 101 единицу вражеской автомобильной техники и автоцистерн (всего 54 923).

С начала полномасштабной войны Силы обороны также обезвредили 3929 единиц специальной техники, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Главного управления разведки Минобороны и движения сопротивления ударили по территории одного из предприятий во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье, где враг обустроил логистическую базу. В результате операции были ликвидированы пять росгвардейцев и уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью.

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