ВСУ обезвредили еще 1600 оккупантов и 60 артиллерийских систем армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки на фронте уничтожили 424 единицы российского вооружения и военной техники. Во время боев ликвидировали и ранили еще 1600 военных преступников из рядов ВС РФ.

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С начала полномасштабной войны на украинской земле отминусовали уже примерно 822 030 живой силы страны-агрессора. Данные о потерях врага на 21 января сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 130 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 22 898), обезвредили 60 артиллерийских систем (22 134), 23 боевые бронированные машины (20 477), 12 танков (9833), одно средство ПВО (1050) захватчиков.

Также воины сожгли еще 194 единицы автомобильной техники и автоцистерн (всего 34 682), четыре – специальной техники (3710) оккупантов.

Кроме этого, в общем с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 3051 крылатую ракету, 1262 РСЗО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров, подлодку российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, на Херсонщине защитники Украины уничтожили дронами российскую радиолокационную станцию "Небо-СВУ". Она принадлежала одному из подразделений 90-й зенитной ракетной бригады 49-й общевойсковой армии ВС РФ.

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