В Херсонской области уничтожили РЛС врага: подробности успешной атаки дронами. Фото

Украинские военные продолжают уничтожать ценную технику противника на временно оккупированных территориях. В этот раз ВСУ дронами атаковали российскую радиолокационную станцию в Херсонской области.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона", располагающий информацией от спецслужб РФ. Отмечается, что РЛС принадлежала одному из подразделений 90-й зенитной ракетной бригады 49-й ОА (в/ч 54821, Краснодарский край).

"Вчера, 18.01.2025 года, была атакована радиолокационная станция 1Л119 "Небо-СВУ". Это произошло на территории Херсонской области", – говорится в сообщении.

Уточняется, что атака была осуществлена с применением трех ударных БПЛА.

"По предварительной оценке, РЛС 1Л119 "Небо-СВУ" восстановлению не подлежит. Также была уничтожена дизельная электростанция "ДЭС ЭД3х30-Т400-1РА1М6", – уточняют в паблике.

Справка

РЛС 1Л119 "Небо-СВУ" - это развитие станции "Небо-СВ". Она предназначена для контроля воздушного пространства, обнаружения, определения координат и сопровождения воздушных целей – самолетов стратегической и тактической авиации, а также малозаметных целей. "Небо-СВУ" распознает классы целей, может определять их государственную принадлежность.

Станция может пеленгировать постановщиков активных шумовых помех. Она работает как в составе автоматизированных систем управления ПВО и автономно. Дальность обнаружения такой цели как истребитель на высоте 20 км – до 380 км, а на высоте 500 м – до 65 км.

Первая фиксация уничтоженной ВСУ радиолокационной станции такого типа состоялась 9 апреля 2023 года. Примерная стоимость этой РЛС достигает 100 млн долларов.

Напомним, всего на линии фронта накануне потери российских захватчиков составили 1580 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 18 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 36 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 76 автомобилей и одну единицу специальной техники оккупантов.

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