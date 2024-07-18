ВСУ обезвредили 1130 оккупантов и 12 ББМ армии РФ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки обезвредили 222 единицы военной техники и вооружения войск агрессора. В боях на фронте защитники отминусовали 1130 российских оккупантов.

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С начала полномасштабной войны на украинской земле "демилитаризовали" 563 640 личного состава ВС РФ. Обновленные данные о их потерях 18 июля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне воины уничтожили 54 артиллерийские системы (всего 15 465), 12 боевых бронированных машин (15 883), семь танков (8245) врага.

В небе защитники сбили 50 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 12 274). На земле сожгли 92 единицы автомобильной техники и автоцистерн (20 833), семь – спецтехники (2593) захватчиков.

Кроме этого, Силы обороны обезвредили в общем 2398 крылатых ракет, 1120 РСЗО, 893 средства ПВО, 361 самолет, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники/вооружения ВС РФ. Также защитники поразили пункт управления БПЛА и ЗРК "Бук" оккупантов.

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