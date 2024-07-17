ВСУ поразили пункт управления БПЛА врага и ЗРК 'Бук': в Генштабе рассказали, где идут ожесточенные бои. Карта

В течение суток 17 июля украинские авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили вражеский ЗРК "Бук", ударили по российскому пункту управления дронами и нанесли ряд ударов по местам сосредоточения личного состава, техники и вооружений противника. В то же время на земле защитники отбивали на линии фронта 112 вражеских атак.

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Больше всего боестолкновений уже традиционно произошло на Покровском направлении. Подробности о ситуации на фронте накануне и сегодня до 8 утра рассказали в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки зафиксировано 112 боевых столкновений. По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 71 авиаудар, сбросив 119 КАБов. Кроме этого, совершил более 4300 обстрелов, из них 121 – из реактивных систем залпового огня", – отметили в ГШ.

В частности, россияне наносили авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое, Малые Проходы, Старица, Волчанские Хутора и Ветеринарное Харьковской области; Межевое, Новоселовка Первая, Воздвиженка, Тимофеевка, Волчье, Гродовка, Большая Новоселка, Угледар, Екатериновка и Елизаветовка Донецкой области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления БПЛА и ЗРК "Бук".

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении зафиксировано девять атак за сутки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз неподалеку от Грековки, Макеевки и Невского.

На Северском направлении украинские защитники отражали 11 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки, Переездного и Пивничного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районах Часова Яра, Клещиевки и Опытного.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку от Пивничного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники отразили 24 штурмовых действия в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Новоселовка Первая и Уманское, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 23 атаки у Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времьевском направлении враг совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку от Водяного.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Четыре атаки россиян успеха не имели в районах Марфополя, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении произошло одно вражеское штурмовое действие вблизи Казачьих Лагерей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

"В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения", – отметили в Генштабе.

Напомним, в течение суток 16 июля украинские воины отминусовали 1110 российских захватчиков. К утру 17 июля общие потери врага в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 562 510 человек.

Также накануне защитники обезвредили 11 танков, девять боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, одну РСЗО, средство ПВО, 31 БПЛА оперативно-тактического уровня, 61 автомобиль и девять единиц специальной техники врага.