ВСУ отминусовали за сутки 1110 оккупантов и 43 артсистемы врага – Генштаб

Силы обороны Украины за еще сутки боев на фронте уничтожили 166 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск РФ. В ряды "груза-200/300" отправили по меньшей мере 1110 захватчиков.

Видео дня

По приблизительным подсчетам, с начала полномасштабной войны на украинской земле отминусовали примерно 562 510 живой силы страны-агрессора. Данные о потерях врага по состоянию на 17 июля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники обезвредили 43 артиллерийских системы (всех 15 411), девять боевых бронированных машин (15 871), 11 танков (8238), одну РСЗО (1120) и средство ПВО (893) оккупантов.

С неба воины приземлили 31 вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня (всего 12 224). Металлоломом стали еще 61 единица автомобильной техники и автоцистерн (в общем 20 741), девять – спецтехники (2586) войск РФ.

Кроме этого, Силы обороны уничтожили уже 361 самолет, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку агрессора, сбили 2398 российских крылатых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины обезвредили вражеский комплекс С-300 на временно оккупированной части Донетчины. Подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок техники захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!