ВСУ обезвредили 1080 оккупантов и 65 вражеских артсистем за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отминусовали в боях около 1080 российских оккупантов. Так, за время полномасштабного вторжения войска РФ понесли уже 592 тысячи безвозвратных и санитарных потерь в живой силе.

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Накануне наши воины тоже уничтожили 218 единиц военной техники и вооружения врага. Обновленные данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно им, украинские воины сожгли еще 65 артиллерийских систем (всего 16 728), пять боевых бронированных машин (16 368), три танка (8450), три реактивных системы залпового огня (1146), одно средство противовоздушной обороны (919) сил агрессора.

В небе защитники сбили одну российскую крылатую ракету (всех 2426) и 73 беспилотника оперативно-тактического уровня (13 472).

В металлолом бойцы превратили 66 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 22 590), одну – специальной техники (2801) захватчиков.

С начала полномасштабной войны Силы обороны также обезвредили 366 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, предварительно, 11 августа во временно оккупированной Горловке на Донетчине было поражено базирование российских захватчиков. Также "бавовна" накрыла склады с военной техникой армии РФ.

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