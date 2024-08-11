В Горловке прогремели взрывы, есть прилет в место базирования оккупантов и склады с техникой. Видео

Днем 11 августа во временно оккупированной Горловке Донецкой области прогремели мощные взрывы. Над местом базирования российских захватчиков поднялся огромный столб черного дыма.

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Также были поражены склады с военной техникой. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По предварительным данным, взрывы прогремели на территории машиностроительного завода, где базируются российские оккупанты. Стоит отметить, что приблизительно две недели назад этот объект уже был под огневым поражением.

На территории захваченного завода россияне обустроили склады и разместили военную технику. Последствия взрывов в Горловке уточняются.

Стоит отметить, что еще за несколько лет до полномасштабной войны российские оккупанты открыто заявили, что машиностроительный завод в Горловке вместо комбайнов и тракторов будет производить оружие для террористов "ДНР".

Напомним, украинские воины ликвидировали группу российских штурмовиков с помощью дронов. Враг собирал силы для дальнейшей атаки, но их успешно разбили пилоты БПЛА Третьей отдельной штурмовой бригады.

Ранее сообщалось, что силы обороны Украины во время боев на фронте за сутки 10 августа ликвидировали и ранили около 1220 военнослужащих оккупационной армии РФ. Также уничтожили 187 единиц российской военной техники и вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад защитники Украины подбили российский вертолет с помощью FPV-дрона. Это был Ми-28, упавший на пограничные Курской области РФ, и это первый подобный подтвержденный случай.

Позже бойцы подразделения "А" Центра специальных операций СБУ FPV-дроном с мощной осколочной боевой частью поразили еще один российский вертолет. На этот раз Ми-8 тоже получил удар в хвостовую часть в Курской области РФ и пропал с радаров.

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