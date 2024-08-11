ВСУ отминусовали еще 1220 оккупантов и вражеский вертолет – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1220 военнослужащих оккупационной армии РФ. Также уничтожили 187 единиц российской военной техники и вооружения.

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По состоянию на 11 августа общие потери живой силы врага в войне против нашего государства достигают 590 920. Обновленные данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме личного состава захватнического войска, бойцы обезвредили еще 58 его артиллерийских систем (всего 16 663), 13 боевых бронированных машин (16 363) и восемь танков (8447).

Защитники сбили российский вертолет (всех 328) и 27 беспилотников оперативно-тактического уровня (13 399).

Список потерь ВС РФ за сутки пополнился 71 единицей автомобильной техники и автоцистерн (в общем 22 524), 11 – спецтехники (2800).

С начала полномасштабной войны ВСУ обезвредили также 2425 крылатых ракет, 1143 РСЗО, 918 средств ПВО, 366 самолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск агрессора.

Отметим: накануне российские паблики кричали о потере армией РФ вертолета Ка-52 ("Аллигатор"). Пропагандисты утверждали, что авиамашина стоимостью около $16 млн была сбита вплотную из переносного зенитно-ракетного комплекса в Курской области РФ. Но напомним, что Украина официально не комментирует взрывные события, которые с 6 августа происходят на курском пограничье.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад защитники Украины подбили российский вертолет с помощью FPV-дрона. Это был Ми-28, упавший на пограничные Курской области РФ, и это первый подобный подтвержденный случай.

Позже бойцы подразделения "А" Центра специальных операций СБУ FPV-дроном с мощной осколочной боевой частью поразили еще один российский вертолет. На этот раз Ми-8 тоже получил удар в хвостовую часть в Курской области РФ и пропал с радаров.

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