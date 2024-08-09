Украинские защитники второй раз ударили FPV-дроном по вражескому вертолету Ми-8: опубликовано видео

Бойцы подразделения "М2" Центра специальных операций СБУ поразили FPV-дроном с мощной осколочной боевой частью еще один российский вертолет. Ми-8 получил удар в хвостовую часть в Курской области РФ и пропал с радаров в указанном районе.

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Дальнейшая его судьба пока неизвестна. Соответствующее видео опубликовал в Telegram активист и волонтер Сергей Стерненко.

Напомним, 7 августа стало известно, что защитники Украины подбили вертолет оккупантов с помощью дрона, управление которыми осуществляется методом FPV-пилотирования. Это был российский Ми-28, упавший на пограничные Курской области РФ, и первый подобный подтвержденный случай.

На кадрах "глазами" FPV видно, что дрон вплотную подобрался к российскому вертолету с хвоста и поразил его на фоне желтого поля.

Отметим, что Стерненко работает над сбором средств для закупки для украинских военных именно FPV-дронов. В частности, объявленный его сообществом сбор "Небесный русорез" имеет цель собрать 70 миллионов гривен на FPV-перехватчики, чтобы закупить не менее 2500 дронов для сбивания российских разведывательных БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы ГПСУ на Южном направлении с помощью FPV-дронов поразили станцию связи российских оккупантов. Используя современные технологии и передовые методы, наши разведчики обеспечивают успешное выполнение миссий, что помогает понижать боевой потенциал врага.

– Украинские военные уничтожили российский танк, который оккупанты спрятали на ночь в лесу. Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады выследили замаскированную российскую технику и эффектно ее "демилитаризовали".