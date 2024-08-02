'От ночных дронов не укроешься': бойцы 63-й бригады эффектно уничтожили российский танк в лесу. Видео

Украинские военные уничтожили российский танк, который оккупанты спрятали на ночь в лесу. Но бойцы 63-й отдельной механизированной бригады выследили замаскированную российскую технику и эффектно ее "демилитаризовали".

Видео дня

Видео своей боевой работы 63-я ОМБР обнародовала в Telegram-канале. Бойцы отметили, что от их ночных дронов укрыться невозможно.

На кадрах видно, как оператор беспилотника "поймал" цель и нанес точный удар по вражескому танку.

"Заныканем танк под деревьями, ночью ему ничего не угрожает – думала русня. Но от больших ночных дронов батальона беспилотных систем 63 бригады, конечно, не укроешься", – прокомментировали украинские защитники.

Напомним, накануне воины 46 ОМБр с помощью FPV-дрона уничтожили российский танк, который оккупанты со всех сторон прикрыли металлом. Оператор беспилотника нашел небольшой просвет, незащищенный наваренными металлическими листами, и направил беспилотник прямо туда.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские бойцы сбили российский Ми-8 с помощью FPV-дрона. Это впервые был ликвидирован вертолет с помощью беспилотника. Учитывая, сколько FPV-дронов ВСУ применяет на фронте, оккупанты теперь будут иметь дело с новыми проблемами.