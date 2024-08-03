Прямое попадание FPV-дрона: пограничники поразили станцию связи оккупантов на Южном направлении. Видео

Аэроразведка Государственной пограничной службы Украины на Южном направлении продолжает эффективно выполнять задачи по выявлению и уничтожению враждебных целей. Благодаря высокоточным ударам защитники не оставляют врагу шансов на успех.

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В частности, во время очередной операции была успешно поражена станция связи российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГНСУ.

"Аэроразведка Госпогранслужбы на Южном направлении продолжает выявлять и уничтожать враждебные цели. В результате точного применения fpv-дрона вражеская станция связи получила статус: "уничтожена"! – говорится в сообщении.

Используя современные технологии и передовые методы, наши разведчики обеспечивают успешное выполнение миссий, что помогает понижать боевой потенциал врага.

Стоит отметить, что бойцы СБУ ликвидировали российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепок". Вражескую технику, которую россияне считают гордостью своего ВПК и являющейся редкой целью на фронте, защитникам удалось подстрелить на Запорожском направлении.

Ранее бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ показали, как уничтожают вражеские цели в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Эффективно поразить военную технику и личный состав русских оккупационных войск удалось с помощью БПЛА.

Также недавно украинские защитники ликвидировали штурмовую группу российских десантников 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Волчанском. Кадры с уничтожением российской "элиты" появились тогда, когда оккупанты отмечали так называемый "День ВДВ".

Как сообщал OBOZ.UA, воины 46 ОМБр с помощью FPV-дрона уничтожили российский танк, который оккупанты со всех сторон прикрыли металлом. Оператор беспилотника нашел небольшой просвет, незащищенный наваренными металлическими листами, и направил беспилотник прямо туда.