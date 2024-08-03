Устроили 'фейерверк': воины СБУ сожгли российский 'Солнцепок' на Запорожском направлении. Видео

Бойцы СБУ ликвидировали российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Вражескую технику, которую россияне считают гордостью своего ВПК и которая является редкой целью на фронте, защитникам удалось подстрелить на Запорожском направлении.

Видео дня

Эффектное видео поражение системы было опубликовано в Telegram-канале СБУ. Как отмечается, бойцам удалось выявить позицию системы, снаряженную полным боекомплектом и готовую для нанесения удара, во время разведки.

После яркого взрыва экипаж вместе со всей установкой исчез.

"Уничтожаем оккупантов до полной Победы!" – подчеркнули защитники.

Ранее бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ показали, как уничтожают вражеские цели в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Эффективно поразить военную технику и личный состав русских оккупационных войск удалось с помощью БПЛА.

Также недавно украинские защитники ликвидировали штурмовую группу российских десантников 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Волчанском. Кадры с уничтожением российской "элиты" появились тогда, когда оккупанты отмечали так называемый "День ВДВ".

Как сообщал OBOZ.UA, воины 46 ОМБр с помощью FPV-дрона уничтожили российский танк, который оккупанты со всех сторон прикрыли металлом. Оператор беспилотника нашел небольшой просвет, незащищенный наваренными металлическими листами, и направил беспилотник прямо туда.