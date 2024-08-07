Первый подтвержденный случай: в сети показали поражение вражеского Ми-28 с помощью FPV-дрона

Защитники Украины действительно подбили вертолет оккупантов с помощью дрона, управление которыми осуществляется методом FPV-пилотирования (вид от первого лица). Это был российский Ми-28, который упал на пограничные Курской области РФ, и это первый подтвержденный случай.

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Предоставленный военными ролик выложил в Telegram-канале блогер и волонтер Сергей Стрененко. Он при этом раскритиковал тех, кто преждевременно распространил эти кадры.

"Существо, которое слило в сеть видео поражения российского Ми-28 с помощью FPV, тебя найдут и будут очень неприятные процедуры. Это была работа длинным дроном, на который вы донатили. И были еще некоторые планы, которые теперь под угрозой из-за слива", – объяснил активист.

Однако добавил: поскольку утечка уже произошла, военные с волонтерами подготовили видео в нормальном качестве и решили обнародовать его. На кадрах "глазами" FPV видно, что дрон вплотную подобрался к российскому вертолету с хвоста и поразил его на фоне желтого поля.

Отметим, что накануне в соцсетях распространилось фото, на котором FPV-дрон наших бойцов находится в считанные секунды до поражения российского Ми-28 в хвост. О потере вертолета "отчитались" и российские пропагандисты – по их словам, тот действительно был поражен на курскому пограничные, но якобы подлежит ремонту, и экипажу вроде бы удалось спастись.

Поражение FPV-дроном вертолета оккупантов подтверждают и украинские каналы.

"Да, бро, это уже твердо можно сказать, действительно зафиксирован первый случай сбивания FPV-дроном вертолета. Характер и место повреждения совпадают с местом детонации дрона, судя по его видео", – написал в личном канале "Офицер" лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Собственно, когда видео преждевременно распространилось в сети, его в конце концов обнародовал и волонтер Сергей Стерненко, организующий сборы на закупку защитникам именно FPV-дронов.

"Собственно, вот также почему мы собираем на "Небесний русоріз". Тот, кто это слил в сеть, подвергает опасности операторов", – отметил он, внось критикуя утечку.

"Небесний русоріз" – это один из важнейших за всю войну сборов, объявленных сообществом Стерненко. Его цель – собрать 70 миллионов гривен на FPV-перехватчики, чтобы закупить не менее 2500 дронов для сбивания российских разведывательных БПЛА.

Следует также напомнить об эпизоде в начале сентября 2023 года, когда оператор FPV-дронов из подразделения "Птицы Мадяра" в неожиданной встрече в небе пытался подбить российский ударный вертолет Ка-52. Тогда вражеская машина смогла скрыться, но полковник ВСУ "Мадяр" заявил, что рано или поздно FPV-дрон достанет и такую сложную цель. Предвидение защитника свершилось почти через год, но отметим, что речь идет об официально подтвержденном случае.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее издание Forbes написало, что ВСУ FPV-дроном поразили российский вертолет Ми-8 на оккупированной Донетчине. Аналитики указали, что операция была успешной благодаря высокому мастерству украинских операторов БПЛА и тщательно продуманной тактике.

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