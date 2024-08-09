ВСУ обезвредили 1030 оккупантов и девять вражеских ББМ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 183 единицы вооружения и военной техники оккупационной российской армии. Во время боев также ликвидировали и ранили около 1030 военных преступников из рядов ВС РФ.

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С начала полномасштабной войны на украинской земле обезвредили уже 588 540 живой силы страны-агрессора. Данные о потерях врага по состоянию на 9 августа сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне бойцы обезвредили 49 российских артиллерийских систем (всего 16 536), девять боевых бронированных машин (16 341), три танка (8434), два средства ПВО (916).

В небе защитники уничтожили 32 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 13 325). В металлолом превратили 86 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 22 371), две – специальной техники (2769).

Также с февраля 2022 года Силы обороны сбили 2424 крылатые ракеты, 366 самолетов и 327 вертолетов, уничтожили 1142 РСЗО, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки бойцы ВСУ отменили около 200 оккупантов только на Покровском направлении. Кроме этого, уничтожили четыре артсистемы, ББМ, четыре автомобиля, три БПЛА и три единицы специальной техники врага.

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