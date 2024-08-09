Генштаб: враг 22 раза атаковал на Лиманском направлении, под Покровском ликвидировано 200 оккупантов

На поле боя в Украине в течение четверга, 8 августа, произошло 78 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским террористическим войском. Враг пытается активно наступать на Покровском и Торецком направлениях, но больше всего штурмов в этот день произошло на Лиманском направлении.

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Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22.00 8 августа, опубликованном в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Там подчеркнули, что украинские защитники продолжают мужественно держать оборону Украины.

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили шесть атак вблизи Волчанска. Силы обороны отразили пять штурмов противника, еще одно боестолкновение продолжается. По предварительной информации, потери врага за день составили 75 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены 18 автомобильной и две единицы специальной техники, 14 БПЛА.

Также ВСУ повредили три артиллерийских системы, танк, боевую бронированную машину, семь единиц автомобильной и одну единицу специальной техники врага.

На Купянском направлении ВСУ отражали три атаки в районе Синковки, Петропавловки и в направлении Глушковки, до сих пор продолжаются два боестолкновения, ситуация контролируется.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Оккупанты пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Терны, Невское и в Серебрянском лесу, в настоящее время идет шесть боестолкновений.

На Северском направлении на протяжении дня наши защитники отражали 12 штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. До сих пор на трех локациях продолжаются бои.

На Краматорском направлении произошло десять боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Часова Яра, Калиновки и Ивановского, семь попыток противника потеснить наши позиции оказались тщетными, длится три атаки.

На Торецком направлении враг восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону. Оккупанты атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Северное, Железное и Нью-Йорк. Пять штурмов отбили наши защитники, три атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки отражены 20 наступательных и штурмовых действий врага. Еще девять боестолкновений продолжается.

По предварительным данным, за сутки враг потерял более 200 оккупантов. Также уничтожены четыре артиллерийские системы, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, три БПЛА и три единицы специальной техники. Повреждены две артсистемы, три танка, девять автомобилей и одна вражеская единица спецтехники.

На Кураховском направлении произошло три боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населённых пунктов Красногоровка и Константиновка. ВСУ отразили все атаки.

На Времивском направлении произошло три боестолкновения в направлении Водяного и Угледара. Два вражеских штурма захлебнулись, продолжается бой.

На Ореховском направлении отбита одна атака вблизи Малой Токмачки, противник успеха не имел.

Как сообщал OBOZ.UA, за три дня рейда на территорию Курской области РФ украинское войско взяло под контроль по меньшей мере 350 квадратных км российской территории, нанеся значительные потери врагу. Украинцы продолжают активно продвигаться вперед, что никак не указывает на утихание сделки, пишет The Economist.

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