Четвертая большая неудача РФ в войне: The Economist указал на исключительное значение наступления в Курской области

Всего за три дня неожиданного трансграничного рейда на территорию Курской области России украинское войско взяло под контроль не менее 350 квадратных километров российской территории, нанеся значительные потери врагу. Украинцы продолжают активно продвигаться вперед, что никак не указывает на прекращение операции.

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Об этом пишет The Economist. Издание указало на исключительное значение наступления украинских сил в Курской области.

По информации из разных источников, ВСУ не только удерживают захваченные позиции, но и продвигаются дальше вглубь российской территории, оставляя за собой разрушенные здания и многочисленные потери среди российских сил.

Издание отмечает, что рейд на Курск был окутан облаком тайны. Западные партнеры были застигнуты врасплох.

Источник The Economist в украинском Генштабе признался, что даже командиры не знают полную картину операции.

"Нам сказали паковать чемоданы 4 августа. Командиры не сказали, куда мы направляемся и мы все еще видим лишь часть", – рассказал собеседник издания.

А источник в разведке отметил, что Украина была удовлетворена первыми успехами сделки, которая, по его словам, парализовала Россию. По его словам, сейчас РФ использует элитные войска, чтобы остановить наступление. С другой стороны, Украина продвигается только туда, где это имеет смысл.

"Россияне совершают очень глупые ошибки, и все это из-за их коррумпированного менеджмента сверху вниз, который предпочитает хорошие новости правде", – сообщили в разведке.

Наступление на Курск, последовавшее за неудачами России на Киевщине, Харьковской области и Херсоне, является "четвертой большой неудачей" российских генералов в механизированной, маневренной войне, отметило издание.

Одной из возможных стратегических целей украинских военных есть создание буферной зоны на границе с Россией, что может послужить разменной монетой в будущих переговорах.

"Теперь у нас есть варианты, и россияне это знают", – говорят в украинской разведке.

Также обсуждается цель захвата газотранспортной станции "Суджа", через которую осуществляется поставка российского газа в Европу.

Однако более амбициозные планы, такие как захват Курской АЭС, кажутся маловероятными из-за удаленности от границы и необходимости значительных военных ресурсов.

Издание отмечает, что рейд на Курскую область ставит перед украинским военным руководством серьезные вызовы, но также открывает новые возможности давления на Россию. Несмотря на возможные потери и сложности по логистике, успех этой операции может изменить ход войны и стать важным фактором в будущих переговорах между Украиной и Россией.

Напомним, активные боевые действия на территории Курской области оказались неожиданностью для военно-политического руководства РФ. Эти события стали первым случаем со времен второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась в Россию.

Как сообщал OBOZ.UA:

Украинские войска в Курской области продвинулись на расстояние до 10 километров вглубь России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа – Коренево.

Z-паблики сообщили об экстренном опрокидывании "вагнеровцев" из Африки в Курскую область. Они якобы сразу попадут на поле боя и будут пытаться остановить продолжающееся в регионе наступление украинских сил.

В ЕС отреагировали на происходящее в Курской области России. Там заявили, что Украина в рамках своей оборонной войны против незаконной агрессии РФ имеет право на нанесение ударов по врагу там, где считает нужным, включая территорию России.

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