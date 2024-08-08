Первый случай после Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась в Россию, – Bloomberg о событиях на Курщине

Активные боевые действия на территории Курской области стали полной неожиданностью для военно-политического руководства РФ. Эти события стали первым случаем со времен Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась в Россию.

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Бои в Курской области выявили хрупкость российской пограничной обороны. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Активные действия украинских солдат в Курской области, которые длятся уже несколько суток, застали врасплох российскую армию. После начала боев кремлевский диктатор Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ и заслушал военное командование страны-агрессора. В свою очередь, пропагандисты обвинили высших должностных лиц в некомпетентности.

Примечательно, что ситуация в Курской области уже успела отразиться на Европе. Так, цены на газ в ЕС выросли на фоне сообщений о боях возле ключевой российской станции на последнем оставшемся трубопроводном маршруте в Европу через Украину.

В военном плане боевые действия в Курской области выявили хрупкость российской пограничной обороны и в то же время подняли украинский моральный дух. При этом бои в приграничных населенных пунктах подорвали тщательно выстроенный Кремлем образ Путина как "защитника простых россиян".

Вместо этого война, которую он начал против Украины, теперь все больше перемещается на территорию России, где люди в приграничных регионах живут под постоянным риском обстрелов и ударов беспилотников по ключевым промышленным объектам

Западные аналитики прогнозируют, что ситуация в Курской области подкрепит аргументы Киева о том, что союзники США и Европы не должны опасаться угроз эскалации со стороны Кремля и что Украине следует разрешить вести борьбу с РФ любым способом, который она сочтет нужным, чтобы ускорить окончание войны.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска в Курской области продвинулись на расстояние до 10 километров вглубь России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа – Коренево.

Ранее в украинском проекте "Хочу найти" заявили, что в Курской области в плен попало много российских оккупантов. Жителей страны-агрессора, чьи родственники-захватчики перестали выходить на связь, призвали обращаться в чат-бот проекта.

Как прокомментировали события на Курщине в США и ЕС, читайте в материале по ссылке.

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