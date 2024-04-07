Минус 820 оккупантов и по 54 артсистемы и ББМ: Генштаб озвучил потери врага за сутки

Защитники Украины за прошедшие сутки уничтожили 283 единицы военной техники и вооружения российской армии. Также отминусовали в боях по меньшей мере 820 захватчиков.

Потери личного состава ВС РФ в полномасштабной войне составляют уже около 447 510. Такие данные 7 апреля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Во время воздушных атак и не только Силы обороны сбили 61 вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 8956) и четыре крылатые ракеты (2064).

В боях воины обезвредили 54 артиллерийские системы (всех 11 316), 54 боевые бронированные машины (13 551), 17 танков (7074), четыре реактивных системы залпового огня (1036) российских войск.

Также бойцы сожгли 79 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 15 071), десять – специальной техники (1864) оккупантов.

Кроме этого, с начала полномасштабного российского вторжения Силы обороны уничтожили 749 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодку врага.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 апреля десантники Сичеславской бригады успешно отразили 11 атак российских оккупантов. В ходе этих боев наши защитники уничтожили 16 единиц вражеской техники в районе Авдеевского направления.

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