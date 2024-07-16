ВСУ обезвредили за сутки 1110 оккупантов и 44 артсистемы армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины в течение минувших суток ликвидировали и ранили в боевых столкновениях 1110 российских оккупантов. На сегодня общие потери в войне личного состава армии РФ составляют 561 400.

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Защитники также уничтожили еще 203 единицы военной техники и вооружения захватчиков. Данные по состоянию на 16 июля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне наши воины сожгли 44 артиллерийские системы (всего 15 368), 36 боевых бронированных машин (15 862), 13 танков (8227) врага.

С неба защитники приземлили 45 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 12 193). На земле уничтожили 57 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 20 680), восемь – спецтехники (2577) оккупантов.

С начала полномасштабной войны Силы обороны обезвредили 2398 крылатых ракет, 1119 РСЗО, 892 средства ПВО, 361 самолет, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы спецподразделения Firebird ГУР МО на передовой уничтожили комплексы связи и наблюдения врага. Также удар пришелся по месту базирования оккупантов.

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