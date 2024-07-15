Подразделение ГУР МО уничтожило 'глаза и уши' россиян на фронте. Видео

Защитники Украины на переовой поразили комплексы связи и наблюдения российских оккупационных войск. Также удар пришелся по месту базирования окупантов.

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Операцию провели бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Firebird". Уничтожить вражеские уши и глаза удалось с помощью fpv-дронов.

В ведомстве также показали, как пылает техника войск государства-агрессора на фронте в Украине. В ГУР добавили, что охота на врага продолжается.

"Операторы fpv-дронов спецподразделения ГУР МО Украины "Firebird" продолжают методически уничтожать цели врага на фронте – успешно поражены комплексы связи и наблюдения, а также места базирования российских захватчиков", – говорится в сообщении.

Ранее командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что в течение недели украинские воины уничтожили и повредили более 1300 единиц вражеской техники и вооружений. Общие потери оккупантов в живой силе за указанный период превысили 8 тысяч человек.

Кроме того, защитники уничтожили самолет, 45 ракет и 246 БПЛА россиян. По его словам, с 7 по 14 июля Россия в войне против Украины потеряла около 8100 оккупантов и 1355 единиц вооружения и военной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, среднесуточные потери армии РФ в Украине в мае и июне выросли до рекордных 1262 и 1163 убитыми и ранеными соответственно. Это стало самыми высокими показателями за все время полномасштабной войны.

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